CEO Italian Awards 2022 premiati i 15 migliori amministratori delegati e imprenditori italiani

(Teleborsa) -– le due settimane di eventi dedicate ai migliori C-Level dell’impresa contemporanea (tenutasi dal 21 novembre all’1 dicembre) – si è conclusa ieri, presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano, con l’ottava edizione del CEO Italian Summit & Awards. L’evento, organizzato da Business International –in collaborazione con Forbes Italia, ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati e imprenditori italiani. La serata di gala che ha chiuso il Summit è terminata con l’attesissima premiazione dei 15 “Capitani d’impresa” più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes.Nell’ambito della scelta deidel 2022, quest’anno si è voluto porre l’accento sulle sfide che il contesto globale propone in alcune aree strategiche del management, come leadership, collaborazione, produttività, innovazione e valorizzazione del talento, nonché su come valori fondamentali come la sostenibilità guideranno il futuro. Per promuovere e stimolare il confronto su questi aspetti, quindi, l’iniziativa supportata da importanti partner come Amref Health Africa – Italia, Hitachi Vantara, Iama Therapeutics, K.Group, Expense Reduction Analysts, Medtronic Italia, Synertrade, Arkadia Translations, si è articolata seguendo tre temi principali: Rethinking Growth, Reshape Organizations, e Reinvent business models.Si è partiti dall’analisi deidi crescita dell’Italia, presentati dall’OCSE, per passare al rapporto tra talento e tecnologia, grazie alla testimonianza di unae alla sua capacità di disegnare il, facendo parte del team di uno dei cinque centri statunitensi deputati alla realizzazione del computer quantico più potente del mondo, per poi cercare, infine, di analizzare e comprendere come ricalibrare e rimodellare le logiche e le dinamiche di un commercio internazionale messo sempre di più alla prova a causa della crisi geopolitica ed economica in atto, in un’era post-pandemica nella quale la volatilità dei mercati, l’inflazione e lo spettro di una recessione globale impongono la necessità di nuove competenze previsionali e rapidità di azione eLa giornata di lavori si è quindi conclusa, come di consueto, con ledei CEO Italian Awards co-organizzati con Forbes Italia. In base alle specifiche categorie, individuate dagli esperti di Forbes, i premiati sono stati: Giuseppe Amitrano, CEO di DILS (categoria: Real Estate), Andrea Patricelli Malizia, CEO di Iama Therapeutics (categoria: Life Science), Cristiano Venturini, Group CEO di iGuzzini illuminazione (categoria: Design), Pietro Labriola, Chief Executive Officer di TIM (categoria: TLC), Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di Rete Ferroviaria Italiana (categoria: Infrastrutture), Carlo Luzzatto, CEO di Pizzarotti (categoria: Made in Italy), Federico Protto, CEO di Retelit (categoria: ICT), Stephane Cluzet, General Manager Italy Bacardi-Martini Group (categoria: Manager Straniero), Maurizio Marinella, amministratore unico di E. Marinella (categoria: Fashion), Marco Tripi, CEO di Gruppo Almaviva (categoria: Innovazione), Andrea Quadrio Curzio, CEO, Chief Experience and Operations di QC Terme (categoria: Wellness), Massimo De Iasi, CEO di Socotec Italia(categoria: Sostenibilità), Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia (categoria: Insurance), Päivi Kerkola, Country President di Pfizer Italia (categoria: Pharma), Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A (categoria: Energy).