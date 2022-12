Cina, governatore PBOC: nostro obiettivo è la crescita in questo momento

(Teleborsa) - ". Abbiamo in atto una politica monetaria piuttosto accomodante per aiutare la ripresa economica e massimizzare l'occupazione". Lo ha affermato(la banca centrale del paese), ad un evento a Bangkok.Ilè attualmente "", ha affermato Yi. Il banchiere centrale ha sottolineato che l'inflazione è stata relativamente contenuta, affermando che probabilmente rimarrà in un "intervallo moderato" nel 2023.La PBOC ha recentemente sorpreso il mercato tagliando il coefficiente di riserva obbligatoria per le banche, e liberando quindi più liquidità per i prestiti. Yi ha detto che oltre agli strumenti di politica monetaria quantitativa, la PBOC sta anche facendo uso di strumenti strutturali per