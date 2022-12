Due ruote, novembre ancora molto positivo (+35%)

(Teleborsa) -e, dopo il +26% di ottobre,, facendo segnare unrispetto allo stesso periodo del 2021. E' quanto emerge dagli ultimi dati rilasciati da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori)."Il futuro non è esente da incertezze, ma di fronte a un sostanziale superamento dei problemi di approvvigionamento, i numeri di oggi descrivono in modo concreto il ruolo centrale delle due ruote nel mercato della mobilità e in quello più legato all’utilizzo per passione", ha sottolineato il presidente dall’associazione dei costruttoriIl mercato delle due ruote è andato molto bene a novembre, evidenziando complessivamente, grazie all'ottimo andamento degli, (+42,52% per 8.692 mezzi immatricolati), delle(+30,75% per 6.403 veicoli targati) e dei(+15,28% per 1.381 unità immesse sul mercato).no stati registrati, cifra che riporta il mercatograzie al buon andamento dei ciclomotori (+15,37%) e delle moto (+6,48%) che controbilancia il calo degli scooter (-5,3%)., sospinto dalla disponibilità degli incentivi statali:, corrispondenti a un. Per quel che riguarda il cumulato annuo, il mercato supera la quota delle 15 mila unità, con un incremento del 58,6%. Gli scooter coprono i due terzi del mercato elettrico, con 9.416 unità immatricolate e una crescita del 62,93%.