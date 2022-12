Eventi e scadenze del 2 dicembre 2022

Avio

(Teleborsa) -Banca d'Italia - A Torino si terrà un workshop internazionale su "Financial Technology, Financial Inclusion and Competition Policy: Legal and Economic Approaches" organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con il Turin Observatory on Economic Law and Innovation (TOELI), il Collegio Carlo Alberto e l'Università di TorinoBCE - Discorso del Vice Presidente Luis de GuindosBCE - Partecipazione della Presidente Christine Lagarde alla tavola rotonda "Growth and Inflation Dynamics" alla conferenza per l'80° anniversario della Bank of ThailandSpagna - Fitch e S&P Global aggiornano il rating sul debito sovrano- Appuntamento: Presentazione analisti