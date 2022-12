L'Europa resta al palo in attesa dei dati sul mercato del lavoro USA

ENI

(Teleborsa) -e saranno importanti per capire lo stato di salute dell'economia americana e le prossime mosse della FED. Il Labor Report di novembre dovrebbe mostrare una variazione di +200.000 nelle buste paga non agricole, in calo rispetto ai 261.000 di ottobre. Le richieste di disoccupazione sono aumentate nelle ultime settimane, suggerendo che. Tuttavia, il ritmo delle assunzioni è probabilmente ancora superiore a quanto necessario per stabilizzare il mercato del lavoro o raffreddarlo abbastanza.Intanto, questa settimana è stato comunicato che l'inflazione nell'Eurozona è scesa più del previsto a novembre, ma è rimasta vicina ai livelli record del 10% su base annua. La presidente della Banca centrale europea,, spingendo la banca centrale a dover inasprire la politica monetaria più di quanto sarebbe altrimenti necessario.Sul è risultato migliore delle attese l'andamento del commercio estero tedesco a ottobre 2022. È scesa oltre le previsioni la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre 2022. Sono invece diminuite oltre le attese la produzione industriale francese a ottobre 2022. Infine, si sono moderati i prezzi alla produzione della Zona Euro.In ribasso, che segue la debolezza del settore a livello europeo, con la controllatache ha firmato un accordo perdel 100% di PLT, gruppo italiano integrato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia a clienti retail., che si avvicina al prezzo di 1,5 euro offerto dalla controllante De Agostini per ilda Euronext STAR Milan tramite OPA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,052. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 81,4 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +186 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento delpari al 3,64%.avanza dello 0,27%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.653 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.724 punti.In frazionale progresso il(+0,58%); con analoga direzione, positivo il(+1,08%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,83%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,24%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,13%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,12%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+5,06%),(+3,96%),(+3,45%) e(+2,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.