Nusco, CdA propone buyback fino a 400mila euro

Nusco

(Teleborsa) - Il Consiglio d’Amministrazione di, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.L’autorizzazione - spiega una nota - e` richiesta al fine di attribuire al CdA la facoltà di effettuare l’acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal board medesimo, sino a un numero massimo che, considerando le azioni Nusco di volta in volta detenute dalla società e dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale della società e per un controvalore massimo di euro 400.000.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan a un corrispettivo né inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell’ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.In particolare: le azioni non potranno essere acquistate a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazioneindipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l’acquisto; non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume di azioni superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Nusco nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.L’autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dalla eventuale deliberazione assembleare di approvazione della proposta.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 22 dicembre 2022 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il 23 dicembre 2022 in seconda convocazione.