Plenitude acquista il 100% di PLT per rafforzarsi in Italia e Spagna

(Teleborsa) -, il business retail e legato alle energie rinnovabili di(precedentemente nota come Eni Gas e Luce), ha firmato un(PLT Energia S.r.l e SEF S.r.l. e rispettive controllate e partecipate), un gruppo italiano integrato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia a clienti retail. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'accordo.PLT vanta un portafoglio di 1,6 GW di capacità rinnovabile in Italia e in Spagna e di 90.000 clienti retail in Italia. In particolare, può contare su oltre 400 MW (>80% eolico) di asset in Italia, per l'80% già operativi e per il 20% in costruzione con avvio atteso entro il 2024;(>80% eolico), in Italia e Spagna, per il, grazie ai quali viene rafforzata la pipeline di progetti rinnovabili di Plenitude che oggi raggiunge circa 13 GW."Questo accordo segna un significativo passo in avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi - ha commentato l'- Acquisiamo una piattaforma di progetti e di competenze di grande valore, che si integra perfettamente nel modello di business di Plenitude e ci consentirà di".e, in linea con gli obiettivi dichiarati al mercato, prevediamo di raggiungere più di 6 GW nel 2025 con una crescita supportata da 13 GW di pipeline di progetti solari ed eolici e da accordi strategici e sinergici come quello che annunciamo oggi", ha aggiunto.