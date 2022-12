Rotary in Lombardia a supporto di start up nell’industria della cultura

(Teleborsa) - Il settore del patrimonio culturale nella UE produce fino a 26,7 posti di lavoro nell’indotto per ogni nuovo posto di lavoro creato. Il dato, elaborato da un pool di, introduce i lavori della sezione lombarda della FRACH (Fellowship of Rotarians who Appreciate Cultural Heritage), associazione internazionale del Rotary che si è data appuntamento alla vigilia di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023” per discutere dell’industria e delle professionalità della cultura.Se nel settore del patrimonio culturale in Europa oggi ci sono solo poco più di 300.000 posti di lavoro, questi pochi posti di lavoro hanno creato 7.800.000 posti di lavoro in altri settori, distribuiti su un’ampia gamma di tipi di lavoro e di figure professionali: dalle attività di costruzione, restauro e manutenzione connesse con la conservazione attraverso il turismo culturale fino allee alle start up, frequentemente nell’ambito delle industrie creative - spiega Alberto Barzanò, docente di Turismo e Storia Locale presso l’Università Cattolica di Brescia.

. Milano (dove il fatturato dell’industria culturale ha da tempo superato quello dell’industria manifatturiera) e la Lombardia ne sono il centro, anche se purtroppo proprio Bergamo e Brescia fanno significativamente eccezione, visto che nel 2021 non sono state nemmeno fra le prime 20 province italiane quanto a sviluppo di questa filiera economica.Per questo motivo, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, la sezione lombarda della FRACH-Rotary ha promosso un’iniziativa di sostegno allo sviluppo delle imprese della cultura nelle due province, con particolare riferimento al supporto alla creazione di start upgiovanili in collaborazione con il Programma Virgilio, promosso e gestito dai Distretti Rotary 2041 (Area Metropolitana di Milano) e 2042 (province di Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese).