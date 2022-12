Scuola, gravi carenze per inclusione alunni disabili e la DAD un incubo

(Teleborsa) -ma la didattica a distanza nell'ultimo biennio non ne ha favorito l'inclusione e gli, seppur in aumento, sonodegli alunni con problemi di apprendimento. E' quanto emerge da un, pubblicato in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità .eranoche frequentano le scuole italiane, pari al 3,8% degli iscritti erispetto all'anno scolastico precedente (15mila in più).A fronte di questo aumentoassegnati agli alunni disabili, maed appare ancora elevata (32%) la quota di(42% nel Nord, 19% nel Mezzogiorno).Negli ultimi due anni, laadottata per contenere i contagi da Covid-19, in quanto le complessità di carattere tecnico e organizzativo legate alle lezioni a distanza, la necessità dello studente di avere un supporto adeguato durante il collegamento online e le difficoltà di interagire attraverso un monitor hanno reso difficile la partecipazione alla DAD, soprattutto per gli studenti con disabilità.Nelle scuole che hanno attivato la DAD (64%), più dnno preso parte alle lezioni, perlopiù con il solo insegnante di sostegno ed, che era collegato da remoto, mentre quasi 76mila hanno partecipato a distanza al pari dei compagni. La quota di esclusi, per volontà ministeriale, che ha voluto riportare le lezioni in presenza, è scesa all’1,7% da l 2,3% dell’anno precedente e dal 23% dell’anno scolastico 2019-2020.Lacontinua a rappresentare il(37% dei casi), seguono il disagio socio-economico, la difficoltà organizzativa della famiglia (entrambi al 16%) e la mancanza di strumenti tecnologici adeguati (13%). Tra i motivi meno frequenti si osservano: la difficoltà di adattare il Piano educativo per l’inclusione (PEI) alla Didattica a distanza (7%) e la mancanza di ausili didattici specifici (3%).Da segnalare anche che, a conferma dell'esistenza di barriere architettoniche,, mentre se si considerano gli studenti ciechi ed ipovedenti, la percentuale crolla all'1,5%.