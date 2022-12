Toscana Aeroporti cede il suo handler a Alisud

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti ha ceduto la propria società di handling ad Alisud. L'operazione dovrebbe diventare esecutiva il 31 dicembre, al realizzarsi di alcune condizioni vincolanti, secondo quanto riportato dalla società di gestione degli scali di Firenze e Pisa.a fronte di un risultato operativo Ebitda negativo per 307.000 euro e una perdita d’esercizio di 240.000 euro.In base all'accordo di vendita, Alisud si impegna a mantenere gli attuali livelli occupazionali per i prossimi due anni. oltre agli accordi collettivi.Nel primo biennio Alisud rileverà per 750 mila euro l’80% del capitale sociale, al termine di questo periodo Toscana Aeroporti potrà esercitare il diritto di vendita della residua quota del 20% incassando, quindi, gli altri 250.000 euro.