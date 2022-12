Ulta Beauty alza guidance dopo terzo trimestre sopra le attese

Ulta Beauty

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di prodotti di bellezza degli Stati Uniti, ha registratoin aumento del 17,2% a 2,3 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 ottobre 2022), principalmente a causa dell'impatto favorevole della continua resilienza della categoria bellezza, degli aumenti dei prezzi al dettaglio e dell'impatto dei nuovi marchi e dell'innovazione di prodotto rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2021.Le(vendite per negozi aperti da almeno 14 mesi e vendite e-commerce) sono aumentate del 14,6% rispetto a un aumento del 25,8% nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2021, trainato da un aumento del 10,7% nelle transazioni e da un aumento medio del 3,5% biglietto.L'è aumentato del 27,5% a 274,6 milioni di dollari. L'è aumentato del 35,5% a 5,34 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 4,15 dollari su ricavi per 2,2 miliardi di dollari."In un ambiente macro impegnativo, il team di Ulta Beauty ha realizzato un altro trimestre eccezionale, con ottimi risultati e una- ha affermato il CEO Dave Kimbell - I nostri risultati del terzo trimestre riflettono la resilienza sostenuta della categoria bellezza e la forte connessione emotiva e lealtà che abbiamo coltivato con i nostri ospiti".Sulla base dei risultati del terzo trimestre e delle aspettative aggiornate per il quarto trimestre, la società ha. Ulta Beauty ha dichiarato che ora prevede guadagni per l'intero anno compresi tra 22,60 e 22,90 dollari per azione e ricavi per l'intero anno compresi tra 9,95 e 10 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento rispetto alla previsione precedente compresa tra 20,70 e 21,20 dollari per azione su entrate comprese tra 9,65 miliardi e 9,75 miliardi di dollari.