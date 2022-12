Vaccino Covid-19, riparte la campagna per la quarta dose

(Teleborsa) -, su impulso del, nel tentativo di coprire le fasce più fragili, dal momento che la campagna per la quarta dose non è andata come sperato.ma il nostroed i soggetti fragili. Dobbiamo affrontare insieme Covid e influenza stagionale, che quest'anno pare si presenti molto forte, e dobbiamo farlo possibilmente con una unica vaccinazione che è possibile fare appunto in una unica seduta»", ha detto il titolare della Salute, lanciando la campagna in TV e sui social.ed è questo cui bisogna guardare principalmente. Il Covid è in una fase endemica e ciò ci ha permesso di riacquistare spazi di normalità", ha sottolineato Schillaci.Un rilancio della campagna necessario poiché la. In base ai dati ufficiali del governo, il secondo booster è statoprevista fra over 60, operatori sanitari e soggetti al elevata fragilità.Da fine ottobre è iniziata una fase di rallentamento che ha portato sino al calo registrato la scorsa settimana con 170mila somministrazioni rispetto alle 190mila della settimana precedente. Quel che più preoccupa è la bassa percentuale fra gli anziani pari al 41% per gli ultra ottantenni, al 27% nella fascia dei settantenni ed al 16% per i sessantenni.