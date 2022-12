Gruppo FS, nascono i "Cantieri parlanti" per comunicare le opere strategiche

(Teleborsa) - Da oggi, tutti i cantieri del Gruppo FS di opere finanziate con fondi PNRR "parleranno" un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso.Cantieri che informano sullo stato dei lavori, diventano hub di comunicazione e aggregazione. Cantieri che si aprono ai cittadini, raccontano la storia e lo stato di avanzamento del progetto, ne condividono obiettivi e anche criticità e diventano digitali, con un sito dedicato alle opere strategiche del Paese in cui è possibile collegarsi alle webcam che riprendono i lavori.Si parla di "", come il nome del nuovo, ideato con le società del, in collaborazione con il, e, nel caso di oggi, a Genova, anche con ilIl progetto - si legge su Fs News il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato - nasce con l'obiettivo di. Cantieri Parlanti è stato presentato oggi, nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei minatori, dall'a Genova, durante la visita deldei Giovi-Nodo di Genova per assistere all'abbattimento del diaframma binario dispari della galleria di valico tra Polcevera e Cravasco."E' un progetto che nasce dall'esigenza di comunicare le opere strategiche, incluso quelle previste dal Pnrr, illustrandone i benefici che comporteranno nella vita quotidiana delle persone e l'impegno di tutti perché siano portate a termine con modalità e tempi definiti e trasparenti – ha dichiarato- Per questo abbiamo deciso di uniformare tutta la cartellonistica informativa, installare degli infopoint all'ingresso dei cantieri e rinviare a una sezione del nostro sito istituzionale dedicato alle opere strategiche. Intendiamo così evidenziare da un lato la strategia che unisce in un disegno complessivo le varie attività in corso lungo la penisola, dall'altro mostrare lo stadio di avanzamento di ogni singola opera a tutti gli stakeholder. In maniera chiara, diretta e trasparente".Ilper la partenza del progetto. L'obiettivo è appunto comunicare le opere del Pnrr e non solo condividendo le informazioni con i territori per raccontare i vantaggi che le opere una volta concluse potranno produrre per le comunità interessate.I cantieri diventeranno dei veri e propri hub della comunicazione, identificabili dal claim "". All'interno dei cantieri ci saranno pannelli informativi - con una grafica uniforme in tutte le opere del progetto – che forniranno dettagli, dati, vantaggi dell'infrastruttura in via di realizzazione. Il cantiere si aprirà al pubblico anche con Open day dedicate e altre iniziative per cittadini, studenti e associazioni.L'esperienza dei cantieri parlanti continua poi anche online, a questo link sul sito di fsitaliane.it. Un'intera sezione è dedicata alle opere strategiche del Paese, sarà navigabile anche in cantiere e, per diverse opere, è collegato alle webcam che ne riprendono i lavori. Il sito sarà costantemente aggiornato sullo stato dei lavori, sull'avanzamento delle attività e su quanto avviene nei territori interessati.