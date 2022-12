Ambiente, domani l'evento ENEA dedicato ai 25 anni dell’Osservatorio climatico di Lampedusa

(Teleborsa) - L'ha organizzato per domani 6 dicembre un evento per fare il focus sui primi 25 anni di attività dell'. L'Osservatorio è sede di diverse attività di ricerca dedite all’osservazione dei gas serra, degli aerosol, delle nubi e dei parametri marini, e partecipa alle Infrastrutture di ricerca europee. Ilha dato il suo contributo mediante attività finalizzate allo sviluppo sostenibile dell'isola.L’Osservatorio, nato 25 anni fa a consolidamento delle attività dideiiniziate nel 1992, è dedicato allo studio del clima del Mediterraneo e globale, ed è un punto di riferimento internazionale per la ricerca sui processi climatici. Oggi è un Osservatorio integrato che contribuisce a varie reti di misura globali sul clima (ad esempio ildell’Organizzazione Meteorologica Mondiale), e alle principali infrastrutture di ricerca ambientali Europee, sia sul ciclo del(Integrated Carbon Observing System, ICOS) che sul rilevamento di(Aerosol, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure, ACTRIS) e marini (European Multidisciplinary Sea Floor and Water Column Observatory, EMSO). Tra i dati ottenuti dall’Osservatorio, ci sono ad esempio quelli utilizzati per controllare l’, la cui concentrazione è arrivata a circa 420 ppm (nel 1992 era pari a 355 ppm), e per studiare ialla base della intensa e lunghissima ondata di calore dell’estate 2022.ll progetto ES-PA,, ha previsto l’implementazione diintegrati territoriali per lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana, l'uso efficiente delle risorse e il turismo sostenibile che favoriscano, al contempo nuove filiere produttive legate ai principi dell’economia circolare, attraverso l’applicazione di, metodologiche e di governance innovative e il rafforzamento delle competenze locali su questi temi.Il progettoè stato un intervento integrato di ES-PA volto a migliorare la gestione ambientale e lo sviluppo sostenibile dell’isola. Avvalendosi dell’Osservatorio Climatico di Lampedusa, il progetto ha coinvolto funzionari della Pubblica Amministrazione e un ampio pubblico sui temi ambientali e in particolare sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla valorizzazione del capitale naturale.Questoè l’occasione, per presentare e promuovere la replicabilità delle iniziative realizzate che hanno coinvolto l’Osservatorio Climatico di Lampedusa in varie azioni, con l’obiettivo di dare supporto agli amministratori e stakeholders locali e di creare nuove collaborazioni e sinergie sul territorio delle Isole Pelagie. L'evento si svolgerà in, la partecipazione in presenza è su invito; la partecipazione da remoto è libera e gratuita previa registrazione on line. Agli iscritti saranno inviate successivamente le modalità di accesso all'evento.