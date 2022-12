Attacco hacker russo a siti di istituzioni italiane, Acn: non compromessa integrità e confidenzialità delle informazioni

(Teleborsa) - Il– il team di risposta in caso di incidenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) – ha rilevato un aumento degli attacchi di tipo(Distributed Denial of Service) da parte di gruppi di hacktivisti – secondo fonti aperte, di origini russe - ai danni di soggetti istituzionali nazionali. L'Agenzia ha comunque precisato che non risulta essere stata intaccata l'integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati anche se ha comunque raccomandato di "mantenere alto il livello di attenzione sulladelle proprie, di verificare e aumentare le misure di protezione relative agli attacchi DDoS". Gli attacchi sembrerebbero essere destinati a continuare o intensificarsi nei prossimi mesi.L'Agenzia ha assicurato che monitora "con la massima attenzione l'operatività dei siti istituzionali - ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali ecc - e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività anche in relazione ai recenti avvenimenti che hanno prodotto una breve indisponibilità di uno di questi siti istituzionali nell'ultimo weekend". Secondo quanto riportato da Ansa sotto attacca sabato sarebbe finito il. L'azione di, ha spiegato l'organismo, "ha adottato prontamente tecniche di segregazione geografica dinamica del traffico per scoraggiare gli attaccanti".Tra i gruppi di hacker in azione ci sarebbe la crew russa, creata nel marzo scorso e protagonista di una serie di attacchi contro enti governativi e infrastruture critiche di Ucraina e Paesi che supportano il Paese attaccato da Mosca, in particolare Polonia, Lituana, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Norvegia e Finlandia.È opportuno, ha infine sottolineato l'organismo, "che leadogni attività sospetta e ogni attacco identificati, fornendo ogni elemento utile".