Banca Generali, raccolta netta per 501 milioni a novembre

Banca Generali

(Teleborsa) -ha registrato unapari a 501 milioni di euro a novembre (810 milioni di euro nello stesso mese del 2021), portando il valore complessivo da inizio anno a 5,1 miliardi di euro (6,8 miliardi di euro nei primi undici mesi dello scorso anno). Il dato, sottolinea la società, risulta ancora più significativo se si considera(235 milioni nel mese rispetto ai 165 milioni dello scorso anno) tipiche del mese, al netto delle quali novembre risulta ilNel periodo c'è stata una ripresa nella domanda die dellache complessivamente hanno superato i 500 milioni di euro, in risposta ai nuovi lanci di prodotti orientati a sfruttare le opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari dopo i mesi di forte volatilità. Nel dettaglio, i flussi netti in soluzioni gestite sono stati pari a 343 milioni (1,6 miliardi da inizio anno) trainati dall'offerta di casa per 273 milioni (1.112 milioni da inizio anno) con flussi netti in financial wrappers per 195 milioni (752 milioni da inizio anno) e da fondi/Sicav con flussi per 82 milioni (164 milioni da inizio anno).La raccolta conferma flussi importanti a favore dei, con i flussi nel primario e gli strutturati a 259 milioni nel mese di cui quasi 200 milioni per la sottoscrizione del BTP Italia. La crescita deiporta il totale da inizio anno a 619 milioni (837 milioni nello stesso periodo del 2021), a fronte diche hanno raggiunto il totale di 7,2 miliardi (in aumento rispetto a fine novembre 2021)."Ilper un totale che supera il mezzo miliardo confermando la qualità e la tempestività nelle risposte ai bisogni delle famiglie - ha commentato l'- La vicinanza alla clientela emerge dal forte dato di flussi nel mese che, al netto delle scadenze fiscali di fine novembre, si attesta su livelli d'eccellenza considerando che il risultato è il solo frutto dell'attività della rete, nella consulenza e pianificazione come tipico del nostro modello di business da private bank"."Lariuscendo a soddisfare al meglio tanto le competenze dei banker che le esigenze della clientela - ha aggiunto - Nonostante le persistenti incognite sui mercati e la volatilità, l’accelerazione delle ultime settimane e il riscontro positivo alle novità presentate dopo il nostro appuntamento strategico con la rete d’autunno ci rendono ottimisti sulla fine dell’anno e sulla partenza del nuovo anno".