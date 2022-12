Bankitalia: limiti a contante sono ostacolo a criminalità ed evasione

(Teleborsa) - "Contrariamente a quanto avvenuto complessivamente negli ultimi anni", i nuovi interventi del governo in materia di strumenti di pagamento "vanno, mentre in alcuni paesi tra i quali la Germania non è prevista alcuna soglia massima per l'ammontare delle transazioni in contanti e in altri sono previsti tetti inferiore a quello indicato nel disegno di legge: 500 euro in Grecia, 1000 euro in Francia e Spagna e 3000 euro in Belgio". Lo ha detto, Capo del Servizio Struttura Economica del Dipartimento Economia e Statistica della, nell'audizione alla Camera sulla manovra.Il disegno di legge del governo Meloni prevede che dal 1° gennaio 2023 lanelle transazioni, attualmente pari a 2000 euro, venga innalzata dal livello previsto per allora dalla legislazione vigente pari a 1000 euro a 5000 euro. Inoltre, introduce un limite pari a 60 euro al di sotto del quale non si applicherebbero le"Rispetto al 2016 la percentuale di transazioni operate con il contante è diminuita in Italia, anche per effetto della pandemia, rimanendo comunque al di sopra della media Europea - ha detto Balassone - Come già ricordato in passato,, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite,".In particolare, negli ultimi anni sono emersi studi (anche condotti dalla stessa Bankitalia) "che suggeriscono che. Inoltre, "c'è evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale".Balassone ha anche ricordato che la definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto dei fornitori dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici "era inclusa tra i traguardi delrelativi al primo semestre di quest'anno".Con riferimento agli oneri legati alle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, secondo il funzionario di Bankitalia "è opportuno ricordare chelegati alla sicurezza, come quelli connessi con furti, trasporto valori e assicurazione"."Nostre stime relative al 2016 indicano che per gli esercenti il, in percentuale dell'importo della transazione, è", ha aggiunto.