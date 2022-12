Borse cinesi in rialzo su allentamento restrizioni Covid. Rally di Hong Kong

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo che domenica altre città cinesi hanno annunciato un allentamento delle restrizioni al coronavirus e ci sono state anche indiscrezioni sul fatto che Pechino possa abbassare la classificazione delle minacce per COVID-19.Il cambiamento di approccio nella politica Zero-Covid da parte delle autorità porta gli investitori a essere più ottimisti sui corsi azionari del paese.ha, citando "molteplici sviluppi positivi insieme a un chiaro percorso verso la riapertura". Gli analisti di OCBC si aspettano che un cambiamento della politica della Federal Reserve statunitense e la riapertura della Cina si traducano in un, "soprattutto quando le allocazioni in Asia potrebbero essere state inferiori al solito a causa del sell-off visto nella maggior parte del 2022".Sul fronte macroeconomico, gli hanno mostrato cheè scesa ai minimi in sei mesi a novembre, poiché più focolai di COVID e l'ampliamento delle misure di contenimento hanno pesato sulla domanda e sulle operazioni. Lo stesso indicatore ha segnalato che la crescita nel ha perso un po' di slancio a metà dell'ultimo trimestre del 2022.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un +0,2%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata allo 0,82%, e per, che mostra un +1,76%.Su di giri(+4,06%), con i guadagni che sono alimenti in particolare dai, il cui indice di riferimento (Hang Seng Tech) sale di oltre il 7%Si muove poco sotto la parità(-0,62%), così come, che mostra un calo dello 0,30%.In frazionale progresso(+0,32%), in attesa che la(RBA) effettui un altro modesto aumento del tasso di 25 punti base nella giornata di martedì, portando il tasso chiave al 3,10%, secondo le attese degli analisti.Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,61%. Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dello 0,81%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 48 punti; preced. 48,4 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. 1,8%)01:50: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)01:50: Partite correnti (preced. 909,3 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%).