BPER Banca aderisce all'iniziativa "EMMA" contro le frodi informatiche

(Teleborsa) -, la campagna di sicurezza informatica attivata e coordinata dall’Europol e dall’EBF – European Banking Federation perdi denaro attraverso il cosiddetto Money Muling.Un, in italiano "mulo di denaro", è una, digitalmente o in contanti, ottenendone una commissione. Si tratta di un modo diusando come mulo una persona totalmente ignara.Laè una iniziativa pubblico-privata perche traggono beneficio da varie forme di criminalità, principalmente da frodi informatiche contro le istituzioni finanziarie e i suoi clienti. L’iniziativa vede, partner dell’iniziativa per l’Italia, con l'obiettivo principale di contrastare il Money Muling attraverso un'azione operativa coordinata delle forze dell'ordine in più giurisdizioni all'interno dell'UE, seguita da una campagna di prevenzione e sensibilizzazione nell'ambito dell'hashtag comuneDavide Belloni, Responsabile dell’Ufficio Cybersecurity & Fraud Management – Bsecurity di BPER Banca, ha affermato "aderire a iniziative così importanti ci permette di contribuire alla sensibilizzazione su un tema essenziale che è quello della sicurezza informatica, con l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza dei clienti sui possibili pericoli di frode e di sensibilizzarli ad un uso sicuro dei canali e degli strumenti digitali".