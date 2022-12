Cina, indici PMI: attività servizi diminuisce a ritmo più rapido a novembre

(Teleborsa) -Le aziende hanno registrato i cali più forti della produzione e dei nuovi lavori degli ultimi sei mesi, poiché gli sforzi per contenere la diffusione del virus hanno avuto un impatto sulle operazioni e hanno smorzato la domanda dei clienti. Allo stesso tempo, le aziende hanno registrato un nuovo calo del numero di dipendenti e la fiducia per quanto riguarda le prospettive a 12 mesi per la produzione è scesa al minimo di otto mesi.È quanto emerge dall'elaborato da Caixin/Markit, che è. Il valore è sotto la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività.nel settore a causa di un picco di infezioni da Covid e del conseguente inasprimento delle misure di contenimento - ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Gli indicatori per l'attività commerciale e il totale dei nuovi affari hanno registrato ciascuno la peggiore performance in sei mesi".poiché la domanda estera è aumentata a seguito di un allentamento delle restrizioni sui viaggi internazionali - ha aggiunto - Tuttavia, l'espansione è rimasta estremamente marginale in un'economia globale fiacca".