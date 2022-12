Glencore su nuovi massimi dopo accordo da 180 milioni su corruzione in Congo

Glencore

(Teleborsa) -, società anglo-svizzera e una delle più grandi al mondo nel settore minerario, si muove in rialzo sulla Borsa di Londra, aggiornando i suoie continuando il(il titolo ha guadagnato oltre il 45% da inizio anno).A fare da assist è la notizia che Glencorecome parte di un accordo che copre tutte le rivendicazioni presenti e future "derivanti da presunti atti di corruzione" da parte della società nel paese tra il 2007 e il 2018.Si muove al rialzo, che si attesta a 5,684 sterline, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,731 e successiva a 5,837. Supporto a 5,625.