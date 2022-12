Intesa Sanpaolo sale al 2% di CreditAccess (microfinanza in India)

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha, società attiva nel settore del microcredito che opera con la controllata CreditAccess Grameen, quotata sul mercato indiano. Fondata nel 2008 da Paolo Brichetti, CreditAccess si ispira al modello di microfinanza ideato da Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace 2006.Negli anni è diventata leader del microcredito in India e tra le top 10 nel settore a livello mondiale. Attualmente conta, un portafoglio crediti pari a oltre 2 miliardi di euro e 22.125 dipendenti.CreditAccess si rivolge, fornendo loro risorse sufficienti a gestire attività imprenditoriali minori - come la vendita di prodotti al dettaglio, il piccolo artigianato e gli allevamenti - considerate parti essenziali del motore dell’economia indiana."Ci aspettiamo una ulteriore forte crescita delle nostre attività e manteniamo- ha commentato Paolo Brichetti, fondatore e CEO di CreditAccess India - In questo percorso, il supporto di una realtà con una visione internazionale come Intesa Sanpaolo è cruciale".