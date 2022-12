Russia, società di mobilità elettrica Whoosh verso prima IPO da inizio guerra

(Teleborsa) -, azienda russa attiva nel campo della mobilità elettrica, potrebbe essere ladall'inizio della guerra in Ucraina.La società ha dichiarato di aspettarsi unadi mercato compresa tra 21 e 25 miliardi di rubli, sulla base deldi collocamento di 185-225 rubli per azione in un'imminente offerta pubblica iniziale (IPO). Lapotrebbe essere fino a 5 miliardi di rubli (circa 76,6 milioni di euro).I proventi del collocamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare il programma di investimenti del gruppo Whoosh, tra cui l', il rafforzamento delle posizioni di mercato nei mercati esistenti e l', si legge in un comunicato.