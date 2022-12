Suzuki lancia il programma Suzuki Energy by Iren

Iren

(Teleborsa) -, multiutility attività nel settore dell’energia, dell’ambiente e delle reti, hanno stretto un accordo dando vita a. Il programma permetterà ai concessionari ufficiali Suzuki aderenti di offrire aivantaggi e un’articolata gamma di servizi e promozioni legati al mondo dell’Suzuki, nel DNA ha sin dalla fondazione la ricerca del miglioramento delledei propri Clienti e potenziali tali attraverso i propri prodotti 100% ibridi e con azioni concrete di rispetto delle esigenze del pianeta. Il programma Suzuki Energy by Iren propone 3 principaliai Clienti Suzukidi 1.000 Euro (IVA inclusa), che viene riconosciuto ai nuovi Clienti Across Plug-in;con servizio di installazione chiavi in mano a prezzo riservato;, con la possibilità, per chi acquista una nuova Suzuki, di accedere alla fornitura Iren gas e luce, con convenienti agevolazioni esclusive.