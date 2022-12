AdR, Fiumicino: al via settimana enogastronomica Argentina

(Teleborsa) -al via da oggi e fino al prossimo 11 dicembre, anche alsarà possibile assaggiare i piatti della tradizione culinaria argentina presso lain area di imbarco E, con la seconda edizione dell’evento “Viaggio Gastronomico Argentino”. L’iniziativa - spiega la nota - è frutto della collaborazione trae conferma lo stretto legame che unisce Italia e Argentina avviato nel 2018 con la donazione di un’opera di Alejandro Marmo – il primo creatore argentino a esporre nei Musei Vaticani con “Cristo obrero” e “Virgen de Luján” –, realizzata appositamente per lo scalo romano dallo scultore, da partePer tutta la settimana la Lounge siin location dove i viaggiatori potranno deliziare il loro palato con alcuni piatti tipici della grande nazione del Sud America, gli Chef “Maestri del Gusto” Doc Italy omaggeranno l’Argentina con alcuni dolci simbolo del Paese, il Maestro Pasticcere Arcangelo Patrizi rivisiterà i grandi lievitati italiani come il panettone con straordinarie materie prime argentine, tra cui il Dulce de Leche e il vino Malbec, spazio inoltre per le più tipiche ricette argentine preparate dallo chef Davide Sagliocco che proporrà la famosa “Carbonada Criolla” e dalla Chefche allieterà i palati dei passeggeri con il “Locro”. Infine, il Maestro Pasticciere Enzo Avitabile chiuderà il menu con il suo “Babà Re”, liquore italiano amato dagli argentini. Sarà possibile, inoltre, grazie all’importatore di vino argentino World of Flavour didegustare vini dell’eccellenza enogastronomica argentina, rappresentati da Cantine premium.Ad aprire la manifestazione,ballerini dell’Accademia internazionale di tango CulturTango, associazione dedicata alla diffusione della cultura argentina in Italia.con l’Ambasciata Argentina e Aerolinas Argentinas e che conferma una relazione che si va sempre più rafforzando nell’interesse primario dei passeggeri dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Da cinque anni a questa parte Fiumicino è diventata la nostra casa, abbiamo ospitato oltre 350.000 viaggiatori da tutto il Mondo, offrendo loro il massimo comfort e cibo di qualità, come testimoniato anche dal recente riconoscimento ricevuto come World's Best Independent Lounge ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards 2022”, ha detto la General Manager di Plaza Premium Lounge,, tra l’alto, di cui siamo orgogliosi. E’ la conferma del rapporto di sinergia che si è creato tra Italia e Argentina. Un mercato per noi strategico che nel 2019 ha evidenziato un costante aumento dei volumi raggiungendo i 360.000 passeggeri a bordo dei voli diretti tra Buenos Aires e Fiumicino a dimostrazione del forte legame storico-culturale tra i due Paesi” ha commentatoChief Aviation Officer di ADR.“Ci rallegra poter partecipare a questa interessantissima iniziativa al fianco di altre prestigiose aziende all'interno dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci dove operiamo ormai da più dicon il prezioso supporto degli amici di Aeroporti di Roma e dell'Ambasciata Argentina in Italia. Aerolíneas Argentinas ha il privilegio di imbarcare sempre dal moderno ed accogliente molo E di Fiumicino, aeroporto che, come saprete, può vantare innumerevoli premi ed attestati internazionali di gradimento da parte deglistessi viaggiatori. Ringraziamo inoltre Plaza Premium Lounge che ci ospita per questo viaggio ideale nella tradizione enogastronomica argentina”, ha aggiuntoCountry Manager Italia di Aerolíneas Argentinas.“Siamo lieti di essere qui oggi insieme al Consigliere Economico e Commerciale Alejandro Luppino e alla responsabile dell’Ufficio Promozione e Turismo,e accogliere gli ospiti a questa importante manifestazione di promozioneturistica ed enogastronomica argentina”, ha concluso l’Ambasciatore