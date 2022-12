EGM, incertezza macro impatta performance e volumi. Aumentano delisting

Technoprobe

(Teleborsa) - Tra gennaio e novembre 2022, l'indiceè sceso del -18,30% (FTSE MIB -10,01%, FTSE Italia STAR -27,22%) e soltanto il 18% delle società quotate su Euronext Growth Milan (EGM) - 33 su 180 - ha registrato una performance positiva. Inoltre, nei primi 11 mesi del 2022, ilsi è attestato a 1,2 milioni (-13,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), per undi circa 2,8 miliardi di euro (-31,1% a/a). Sono i dati che emergono da un report di KT&Partners sull'andamento del mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Analizzando l'andamento dei primi 11 mesi del 2022 (considerando capitalizzazione e data di IPO per le società quotate nel corso del 2022), iin termini di performance sull'indice FTSE Italia Growth sono venuti da:con un contributo superiore al +1,78%;, con un contributo di +0,87%;per +0,26%. D'altra parte,sono stati tra i, con un impatto sull'indice EGM rispettivamente di -3,52%, -1,15% e -1,09%.Solo 5 titoli (ovvero il 2,8% delle società quotate) hanno registrato un, mentre solo 2 titoli (pari all'1,1% delle società quotate) - ovvero Pozzi Milano e FOPE - hannoil proprio rendimento.Il mercato EGM ha assistito a una: nei primi 11 mesi del 2022, 18 società si sono quotate su EGM, di cui 14 tra giugno e novembre 2022, contro le 29 quotate nei primi 11 mesi del 2021. Ilcomplessivamente negli 11M22 è stato di 111,5 milioni di euro (254 milioni di euro inclusa l'IPO di Technoprobe), in riduzione rispetto ai 330,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2021, con unapari a 6,7 milioni di euro (in calo rispetto a 11,4 milioni di euro negli 11M21). Soltanto 9 quotazioni su 18 nel periodo 11M22 hanno registrato una performance positiva (+10% in media dall'IPO).Nei primi 11 mesi del 2022, èsul mercato EGM: sono state 8 le società uscite dal mercato - rimaste, in media, quotate per 5 anni e mezzo - pari al 15% del totale dei delisting avvenuti sul mercato EGM dal 2007. Di queste, più della metà (5) ha lasciato il mercato(Offerta Pubblica di Acquisto) promossa da una società (Sourcesense, Giorgio Fedon, Assiteca, Siti - B&T Group ed Energica Motor Company), 2 sono state revocate per(Sirio e Vetrya) e una si è delistata(Costamp Group).Il report segna, in particolare, che le 5 società uscite dal mercato a seguito di OPA hanno registrato,del titolo, nei 3 anni precedenti alla data del delisting (+54,5%), mentre le società revocate per mancanza di requisiti e con delisting volontario hanno registrato rispettivamente un -80,2% e -75,2% nello stesso periodo di riferimento. Inoltre, le OPA negli 11M22 sono state promosse ad undel +108% sul prezzo dell'IPO o del +41% sull'ultimo prezzo di chiusura prima dell'annuncio del delisting.Analizzando i primi 40 investitori del mercato EGM e del segmento Euronext STAR Milan, il report evidenzia che. Infatti, tra i primi 40 investitori del segmento STAR, il 33 – ovvero l'83% – sono investitori istituzionali esteri. Guardando al mercato EGM, anche se il numero di investitori stranieri tra i primi 40 è leggermente inferiore a quello dello STAR, essi rappresentano il 75% della base totale degli investitori. Inoltre, ilal 30 novembre (10 fondi) rappresentava il 36% del totale dei titoli detenuti, in calo rispetto agli scorsi mesi.Focalizzandosi suisui mercati per numero di titoli detenuti, BlackRock Advisors si è classificata al 1° posto nel segmento STAR, con 70 investimenti azionari, sopra la 2° classificata Azimut Capital Management SGR, che ha registrato 55 investimenti azionari.Sul mercato EGM,è stata la prima percon 125 azioni (ma 29esima per valore di titoli detenuti), quasi raddoppiando la 2a classificata di Azimut Capital Management SGR con 63 partecipazioni.si è invece classificata al 1° posto percon 106,7 milioni di euro.