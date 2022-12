eVISO si aggiudica nuovo contratto di fornitura

eVISO

(Teleborsa) -- società digitale, quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime - ha siglato un contratto per la fornitura di energia elettrica pari a 14 GWh, equivalente agli attuali valori di mercato dell’energia a circa 4 M€ per l’anno solare 2023, con un primario gruppo industriale trentino.L’accordo - spiega una nota - prevede, oltre la fornitura di energia, anche la disponibilità ad acquistare da parte di eVISO l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e in via di realizzazione del Gruppo.Infatti, le società che hanno investito nella realizzazione di impianti fotovoltaici di proprietà per soddisfare il proprio fabbisogno energetico hanno con eVISO due possibilità: da un lato realizzare l’impianto fotovoltaico sul proprio tetto, utilizzare l’energia prodotta e cedere l’eccesso direttamente a EVISO, dall’altro realizzare l’impianto fotovoltaico in una zona diversa dal punto di consumo, su un terreno oun tetto adeguato, e vendere la totalità dell’energia ad eVISO con un contratto pluri-annuale, sposando così i contratti di produzione e consumo.