In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore, con i dati macroeconomici che continuano a segnalare un'economia forte, frenando le speranze di un ammorbidimento dellaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,049. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,23%), che ha toccato 75,98 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +187 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,66%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,78%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,39%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,90%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 26.352 punti.In ribasso il(-1,34%); come pure, depresso il(-1,72%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,43%),(+1,41%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,01%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,74%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,49%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dell'1,01%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,04%.scende del 3,01%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,8%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,9%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80 Mld $; preced. -74,1 Mld $)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,6%)08:45: Partite correnti (preced. -7,3 Mld Euro).