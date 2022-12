In rosso la Borsa americana su timori Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, peggiorata in corso d'opera, dopo che l'indice ISM sull'attività delle imprese del terziario ha segnato valori migliori del previsto che, paradossalmente, potrebbero compromettere lo scenario di rallentamento sulla manovra di rialzo dei tassi di interesse su cui sembrava essersi orientata la Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, illascia sul parterre l'1,40%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.999 punti, in netto calo dell'1,79%. Pessimo il(-1,73%); con analoga direzione, in forte calo l'(-1,72%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,35%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,91%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,80%.(+2,74%),(+1,69%),(+0,92%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,93%.Seduta negativa per, che scende del 7,09%.Sensibili perdite per, in calo del 6,68%.In apnea, che arretra del 6,37%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -80 Mld $; preced. -73,3 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. 3,5%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -4,5%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -12,58 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 225K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).