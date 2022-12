Itway, a dicembre contributo 600 euro per dipendenti contro carobollette

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha comunicato che nellai dipendenti avranno uncome contributo per ildomestiche, che negli ultimi mesi hanno subito un’impennata a causa del balzo dei prezzi del gas."In un contesto in cui i prezzi aumentano a dismisura per quanto riguarda sia alcuni beni di prima necessità che bollette energetiche e carburanti – ha dichiarato il- abbiamoai nostri dipendenti, per ringraziarli della proficua collaborazione che ha reso grande il nostro gruppo. Questa attenzione fa parte dei valori di Itway".