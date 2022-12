Kolinpharma ottiene primo brevetto per XINPROX

Kolinpharma

(Teleborsa) -, PMI innovativa operante nel settore nutraceutico, ha ricevuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la prima concessione di brevetto per XINPROX, conI brevetti complessivamente detenuti da Kolinpharma salgono dunque a n. 46, di cui 7 in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 nei principali Paesi europei.che si è aggiunto alla linea uro-ginecologica ampliando l’offerta commerciale di Kolinpharma. Frutto del lavoro del dipartimento interno di R&D, XINPROXstudiato e sviluppato per il benessere della prostata che include alla base della formulazione materie prime di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e supportate da studi scientifici, quali estratto di polline, quercetina, acido alfa lipoico e L-triptofano.Il prodotto,, è certificato Halal, Kosher e Play Sure Doping Free ed è inoltre milk-free, lactose-free e gluten free.