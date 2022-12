Prevalgono le vendite a New York. Focus su meeting FED

Goldman Sachs

(Teleborsa) -su preoccupazioni che un settore dei servizi ancora troppo tonico rallenti il rientro dell'inflazione, imponendo allauna politica monetaria più restrittiva. Gli analisti continuano a credere che la prossima settimana il rialzo dei tassi sarà di "soli" 50 punti base, ma ilper il quale si punta al 5,00%-5,25%.prevede una 25 punti base alla riunione di febbraio, ma con rischi di un aumento di 50 punti base (il mercato sconta circa 35 punti base). Oltre febbraio, la previsione della banca USA è superiore al mercato, con altri due aumenti di 25 punti base a marzo e maggio e nessun taglio fino al 2024 poichédalla maggior parte delle previsioni e dei partecipanti al mercato.Sul fronte delleha battuto il consensus sia per top che bottom line nell’ultimo trimestre, con il rivenditore di ricambi auto che ha anche riportato un aumento maggiore del previsto nelle vendite comparabili. Risultati sopra le attese anche per, con il calo delle vendite same-store del 7,6% che è stato comunque in linea con le stime degli analisti.Tra gliha comunicato un'offerta di convertible note da 250 milioni di dollari, con i proventi che saranno utilizzati per riacquistare il debito esistente e per scopi aziendali generali.Per quanto riguarda le, Morgan Stanley è passata a overweight da underweight su, affermando che la banca è solitamente più resiliente dei concorrenti in una recessione. Deutsche Bank è passata a Buy da Hold su, citando i benefici delle riaperture in Cina. Oppenheimer è passata a outperform da perform su, citando i piani per la riduzione del debito., che scambia con un calo dello 0,35% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 3.968 punti (-0,83%). In discesa il(-1,25%); come pure, negativo l'(-0,92%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,91%),(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,10%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Al top tra i, si posizionano(+1,17%),(+0,97%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,15%. Tonfo di, che mostra una caduta del 6,06%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,42%. Scende, con un ribasso del 3,87%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -80 Mld $; preced. -74,1 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. 3,5%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -4,5%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -12,58 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 225K unità).