Salute e ricerca, BNL Bnp Paribas per Telethon: un impegno lungo 31 anni

(Teleborsa) - BNL BNP Paribas e le Società del Gruppo presenti in Italia rinnovano il proprio impegno a favore dellanella raccolta fondi per la cura delle malattie genetiche rare.p che, da 31 anni e con oltre 320 milioni di euro, è una tra le maggiori iniziative di fund raising in Europa: la cifra ha contribuito a sostenere nel tempoè il claim di BNL BNP Paribas per l’edizione della Maratona televisiva Telethon 2022, alla quale parteciperanno rappresentanti della Banca e delle Società di BNP Paribas attive a livello nazionale. In questa frase c’è la sintesi di una vision aziendale che - attraverso il coinvolgimento, la passione e l’orgoglio di- promuove la ricerca come fattore-chiave per far progredire la scienza ed aiutare tante persone, soprattutto bambini, colpite da patologie rare per le quali gli scienziati cercano una cura.Solo nel 2021,E quest’anno il dato è in aumento, a sottolineare quanto tale impegno sia diffuso ed inclusivo, coinvolgendo clienti privati e aziende, partner, stakeholder e i tanti “amici” di BNL e della Fondazione.Novità di questa edizione è l’apertura straordinaria - sabato 17 dicembre dalle ore 10 alle 18 -Le sedi negli anni passati erano rimaste chiuse a causa della pandemia, mentre ora – pur con le dovute precauzioni - ospiteranno decine di iniziative per dare il benvenuto a chi vorrà fare la propria donazione.Intanto si è appena concluso con il consueto successo uno degli appuntamenti storici con la solidarietà, la tradizionale Staffetta di Udine, tornata nel centro cittadino dopo due edizioni “virtuali”. È invece previsto per il prossimo 17 dicembre un altro classico evento di BNL per Telethon: la Prova Generale della Traviata al Teatro Petruzzelli di Bari.Si può dare il proprio contributo anche attraverso lo shop solidale, inoltre i clienti della Banca hanno a disposizione inoltre gli ATM, sempre attivi, il numero verde, il banking online per privati, famiglie e imprese e le app.