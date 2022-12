SolidWorld, completata fusione per incorporazione inversa di SolidFactory in ABM Work

(Teleborsa) - SolidWorld, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, comunica che è stata completata la fusione per incorporazione inversa di SolidFactory, società controllata da SolidWorld, in ABMWork, società con sede a Villorba (TV), specializzata nello sviluppo di impianti industriali automatici e robotizzati.A seguito di tale passaggio - spiega una nota - ABM Work muta la propria denominazione in SolidFactory. Tale realtà nasce con l’obiettivo di supportare le aziende nella definizione, progettazione e implementazione di strategie di automazione e digitalizzazione dei processi produttivi e di gestione del dato per lo sviluppo di modelli industriali 4.0.SolidFactory - prima operazione M&A del Gruppo SolidWorld post-quotazione, avviata lo scorso settembre e che si articola in diverse fasi che porteranno al rafforzamento del capitale e al rinnovo della composizione societaria e di governance di SolidFactory – è l’unione dicompetenze strategiche (engineering meccatronico, di automazione, robotica e digital analytics) per l’ automazione e digitalizzazione di tutta la filiera produttiva.