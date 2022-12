UE accusa Deutsche Bank e Rabobank di cartello su titoli Stato

Deutsche Bank

(Teleborsa) - La Commissione europea ha informatoe Rabobank della sua opinione preliminare secondo cui avrebbero, colludendo perdenominati in euro, SSA (Supra-Sovereign, Foreign Sovereign, Sub-Sovereign/Agency), bond Covered e Government Guaranteed.L’Antitrust UE, si legge in una nota, teme che tra il 2005 e il 2016 le due banche, attraverso alcuni dei loro operatori,e abbianodi determinazione dei prezzi e di negoziazione durante la negoziazione di queste obbligazioni nel mercato secondario. Questi scambi sarebbero avvenuti principalmente tramite e-mail e chat online.La Commissione ha inizialmente accettato di esplorare la possibilità di un accordo con le società coinvolte, ma successivamente "hae ha deciso di tornare rapidamente alla normale procedura antitrust". La normale procedura antitrust ora farà il suo corso."Affinché la concorrenza effettiva funzioni, è fondamentale che gli operatori economici determinino i loro prezzi in modo indipendente - ha commentato, vicepresidente esecutivo della Commissione e responsabile della politica di concorrenza - I cittadini devono potersi fidare del fatto che le istituzioni finanziarie non mettono in atto pratiche che limitano la concorrenza nei mercati di scambio di obbligazioni.".Se, dopo che le parti hanno esercitato i loro diritti di difesa, la Commissione dovesse concludere che vi sono prove sufficienti di un'infrazione, può adottare una decisione che vieti il comportamento e infliggerefino al 10% del fatturato annuo.