Vaccini Covid, il Ceo di Pfizer rifiuta seconda audizione all'Europarlamento

(Teleborsa) -per la seconda volta un, per un'audizione sui negoziati intrattenuti con la Commissione europea relativi ai contratti di fornitura dei vaccini anti-Covid. Lo ha chiarito su Twitter Kathleen Van Brempt (S&D), europarlamentare e presidente della commissione speciale sul Covid."Ildi affrontare questamostra disinteresse per il ruolo del Parlamento Europeo e getta un'ombra inutile sul successo della strategia europea sui vaccini", sottolinea l'eurodeputata, ribadendo che "la trasparenza è essenziale per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee ed è fondamentale per rafforzare la resilienza dell'Unione europea"."La nostra commissione - prosegue - continuerà adnei confronti del pubblico".Dal canto suo il Ceo di Pfizer,, nel motivare il suo rifiuto ha spiegato, quindi declino rispettosamente l'invito", aggiungendo "poche settimane fa, la nostra presidente per i mercati internazionali, Janine Small, ha già testimoniato davanti alla vostra commissione".In quell'occasione, in realtà, si era svolta unadi vaccini qualidianzi alla commissione speciale sul Covid, presieduta da Kathleen Van Brempt, ma, che aveva mandato al suo posti una dirigente. Van Brempt ne fa una questione di trasparenza, in quanto si sospetta che diversi contratti siano stati stipulati dal numero uno di Pfizer direttamente con la Presidente Ursula von der Leyen via sms.