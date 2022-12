Welfare Index PMI 2022, Dallaglio: "Far leva sulle imprese per rilanciare il welfare italiano"

(Teleborsa) - "Noi abbiamo verificato che in questi sette anni di monitoraggio del welfare le imprese molto attive nel welfare aziendale con un indice Welfare Index PMI molto alto sono passate dal 10% al 25%. Se si pensa che le PMI sono 660mila, questo dà l'idea della diffusione nel territorio di queste imprese. Se noi vogliamo una sanità di prossimità – la cui carenza abbiamo drammaticamente verificato nel periodo della pandemia –, se noi vogliamo sostenere le famiglie nell'istruzione dei figli, se noi vogliamo diffondere l'assistenza in un paese di anziani – basta pensare per esempio all'importanza della diffusione di nuovi modelli di assistenza gli anziani – dobbiamo fare leva sulle imprese. Le imprese, nel loro interesse – dal momento che il welfare aziendale è una grande occasione di gestione ottimale delle risorse di cui le imprese dispongono – sono disponibili a rafforzare ulteriormente la propria iniziativa sociale". È quanto affermaa margine della presentazione del I risultati di Welfare Index PMI, iniziativa promossa dacon il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione delle principali Confederazioni italiane – Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio – sono stati illustrati oggi a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria."Bisogna fare leva su quello che le imprese stanno facendo e rafforzarlo ulteriormente. Dobbiamo evitare la dispersione a pioggia delle iniziative di welfare che non sarebbero efficienti. In tale scenario le imprese sono in primo piano nell'organizzare in risposta ai bisogni delle famiglie: pensiamo, per esempio, al grande tema dell'aiuto alle famiglie per la gestione dei figli; al grande tema degli asili nido; al tema degli anziani, pensiamo alla diffusione di nuovi servizi sanitari di prossimità che utilizzino anche la telemedicina e la teleassistenza e che arrivino – come dice un obiettivo del Pnrr – a fare della casa il primo luogo di cura dei cittadini. Questa diffusione del territorio delle imprese è un valore fondamentale da cui partire e di cui anche noi riteniamo il governo la dimensione pubblica deve tener conto nel realizzare i progetti di investimento ad esempio quelli del Pnrr. C’è una grande disponibilità delle imprese: usiamola questa disponibilità, associamo le imprese ai grandi progetti di investimento pubblico per il rinnovamento del Pnrr e incentiviamo ulteriormente questa iniziativa sociale perché il Paese ne ha tremendamente bisogno. Di sicuro dobbiamo partire da una considerazione: non si può rinnovare il welfare italiano confidando solamente sulla disponibilità di risorse pubbliche"."Non dobbiamo solo pensare, come è ovvio, che le imprese che vanno meglio spendono di più nel welfare. In questi due anni – anni per l'economia italiana molto difficili, c’è stata la pandemia del 2020 poi una difficile ripresa nel 2021 a macchia di leopardo ben differenziata tra settori – abbiamo osservato, ad esempio, che le imprese che fanno meglio welfare, le imprese cioè che hanno una strategia di welfare, sono quelle che sono ulteriormente migliorate nella produttività, nella redditività del business e anche nel fatturato. Questo vuol dire che il welfare da un contributo significativo. Ovviamente non è l'unico fattore di crescita e di sviluppo però si è sicuramente è affermato come una leva strategica di sostenibilità e di crescita delle imprese".