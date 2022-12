Ag Tech e Smart Farming, CNH Industrial svela le ultime novità

(Teleborsa) - Saranno oggetto di una dimostrazione rivolta alla comunità finanziaria, e ai media, durante un evento nei pressi di Phoenix, in Arizona oggi 7 dicembre e domani 8 dicembreche sta compiendo passi da gigante nella realizzazione del suo piano di sviluppoIn questa occasione - spiega la nota - "mostreremo come stiamo sviluppando e commercializzando prodotti leader nel settore per quanto riguarda automazione, autonomia, digitale, combustibili alternativi ed elettrificazione a beneficio dei nostri clienti, degli agricoltori di tutto il mondo e del nostro pianeta. Leader ed esperti tecnici di CNH Industrial passaranno in rassegna le innovazioni Ag Tech con un focus specifico sulla Precision Technology passando per le tecnologie di automazione, autonomia e piattaforma connessa".Saranno inoltre presentate novità per il settore e nuove evoluzioni tecnologiche.per mostrare le tecnologie in azione, pronte per essere utilizzate dagli agricoltori nell’intero ciclo agricolo.“Iforniscono dati affidabili e utilizzano soluzioni energetiche alternative, il tutto per far progredire l'agricoltura in modo sostenibile,” spiega S, Chief Executive Officer, CNH Industrial. “Anche i significativi contributi di Raven a questo sforzo avranno il loro spazio, a dimostrazione di come abbiamo integrato le loro competenze e accelerato la nostra offerta tecnologica per creare soluzioni che migliorino l'efficienza e la redditività dei clienti.”Si prevede che i ricavi di vendita netti del business Agriculture di CNH Industrial per l’anno 2022 - spiega la nota - comprenderanno un contributo stimato dNei prossimidue o tre anni prevediamo un tasso di crescita annuo medio di circa il 10% - 15% per tali componenti e per il 2023 stiamo puntando in maniera decisa a realizzare ricavi di vendite netti dalle componenti Precision Technology pari a circa 1 miliardo di dollari. Questi elementi includono la tecnologia contenuta nei prodotti finiti, i componenti per il retrofit ed i ricavi derivanti dalle vendite di Raven a terze parti.