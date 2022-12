d'Amico esercita opzione di acquisto per MT High Voyager

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, haprevista dal contratto a noleggio a scafo nudo relativo alla, una MR di portata lorda pari a 45.999 tonnellate costruita a novembre 2014 presso Hyundai-Mipo, Corea del Sud, per un importo pari a 20,8 milioni di dollari. È previsto che d'Amico Tankers acquisisca la piena proprietà della nave il 25 gennaio 2023."Sono lieto di annunciare l'esercizio della nostra opzione di acquisto sulla MT High Voyager, una MR moderna ed Eco, costruita nel 2014 da uno dei più importanti cantieri coreani e che nel 2019 avevamo venduto e ripreso in leasing da una affidabile controparte giapponese - ha commentato l'- Attraverso questa transazione, DIS, anche perché intendiamo, per il momento, lasciare questa nave senza debito bancario".Ad oggi, lacomprende 36 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 19 navi di proprietà, 9 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 7,6 anni.