Giusti (WINDTRE): Welfare aziendale contributo concreto alle persone

(Teleborsa) - Nell’attuale fase di trasformazione del mondo del lavoro, ildisposizione delle organizzazioni. L’emergenza Covid ha dato il via al fenomeno dellee accelerato il turnover, ponendo l’attenzione delle imprese sulla necessità diper motivare i dipendenti e continuare ad attrarre i talenti.e assumono un ruolo sempre più apprezzato da dipendenti e datori di lavoro. Hanno, infatti, l’obiettivo didelle persone, con risvolti positivi sul senso di appartenenza all’azienda. Inoltre, sonoe contributivo, quindi, a parità di costo per le imprese, assumono un valore maggiore in termini di potere d’acquisto per i dipendenti.Anche, negli ultimi anni,, sia con piani di welfare aggiuntivi rispetto alla retribuzione, sia con la possibilità di trasformare il premio di produzione in servizi welfare. Come spiega, HR Management & Compensation Director dell’azienda, "in entrambi i casi, si tratta di, in particolare per le caratteristiche diche permettono di incontrare le diverse esigenze, individuali e familiari. Nel caso dei piani aggiuntivi, ad esempio, l’85% del credito welfare è stato convertito ino, utilizzabili presso un’ampia varietà di partner, il 10% in rimborsi spese per i. Il restante 5% è stato destinato alo a. L’opportunità di trasformare in welfare il premio di produzione, invece, è stata accolta da due dipendenti su dieci, soprattutto con familiari a carico, per attivare rimborsi spese".Nel 2022, WINDTRE ha scelto, inoltre, di erogare welfare a titolo digrazie all’opportunità data dal"Abbiamo assegnato a tutti i dipendenti l’importo massimo erogabile, pari a", prosegue la manager. "La possibilità di elargire il credito sotto forma di buoni carburante completamente esenti da contributi e tasse è stata valutata favorevolmente dalle nostre persone ed è una novità positiva anche per l’azienda".Misure governative come questa hanno sicuramente contribuito a dare impulso alle iniziative delle imprese, così come, elevato a 600 euro con il Decreto Aiuti bis e poi ulteriormente- aggiunge Giusti - anche in questo caso, si è attivata immediatamente per cogliere al meglio tale opportunità, nella giusta finestra temporale, erogando. Un contributo concreto che, in questo anno difficile, si è aggiunto a quello dei buoni carburante. Ciò che riteniamoi, a partire dall’innalzamento dei fringe benefit come anche la possibilità di spesare le bollette per utenze domestiche,ed eventualmente, ad esempio la formazione individuale, che ha un ruolo chiave in un contesto in cui l’aggiornamento delle skill è fondamentale per stare al passo con il mercato del lavoro in trasformazione, o le spese veterinarie, un’esigenza sempre più sentita. Ma anche incentivi alla lettura che vadano oltre il rimborso per i testi scolastici dei figli, o all’attività fisica anche presso strutture non convenzionate, che avrebbero benefici sulla sfera psico-fisica dei dipendenti”."Unache disciplina i piani welfare in questo senso sarebbe uno strumentoper consentire ai datori di lavoro di adattare tempestivamente i propri programmi di retribuzione integrativa, anche in base alle esigenze delle persone dell’azienda e ai mutamenti, attuali e futuri, del contesto socioeconomico. Attraverso il welfare, infatti - conclude Manuela Giusti - istituzioni e aziende possono contribuire concretamente a, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo attraversando”.