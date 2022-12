Il comparto media dell'Italia si muove verso il basso (-0,91%), si concentrano le vendite su Monrif

indice media italiano

Alkemy

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'Ilsi attesta a 6.688,7 al di sotto di 61,59 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,28%, dopo un inizio di seduta a quota 270.Tra i titoli adell'indice media, composto ribasso per, in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Tra i titoli adel comparto media, retrocede, con un ribasso del 2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,29%.