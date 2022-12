Seduta poco mossa a New York. Salgono timori recessione

Campbell Soup

(Teleborsa) -, mentre. Ad aumentare i timori sono stati i dati commerciali dalla Cina, che hanno mostrato che le esportazioni e le importazioni si sono entrambe contratte a ritmi più ripidi a novembre, indicando una domanda fiacca. "I- ha scritto in una nota Mark Haefele, chief investment officer di UBS Global Wealth Management - Prevediamo un'ulteriore volatilità e manteniamo la nostra esposizione difensiva".Inoltre, gli investitori guardano ai nuovi dati sull'inflazione statunitense e alle decisioni della FED di settimana prossima.e sugli altri policymaker della Banca centrale statunitense affinché continuino la loro campagna aggressiva per domare l'inflazione, piuttosto che orientarsi verso aumenti dei tassi di interesse più contenuti.Sul fronte macroeconomico, sono continuate a calare lenegli Stati Uniti, mentre i tassi sui mutui trentennali sono scesi ancora, attestandosi al 6,41% dal 6,49% della settimana precedente. Nel 3° trimestre, ladel settore non agricolo in USA è aumentata dello 0,8%, superando le attese e la stima preliminare, mentre il è aumentato del 2,4%, risultando inferiore al dato preliminare. Si sono ridotte più delle attese lenell'ultima settimana., storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha aumentato la, dopo essere riuscita a mitigare la significativa pressione inflazionistica., società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha confermato le sue prospettive finanziarie per l'intero anno 2022 e autorizzato undi azioni ordinarie da 15 miliardi di dollari., social media basato sulla condivisione di fotografie, video e immagini, ha stipulato un accordo con Elliott Investment Management, che prevede la nomina di Marc Steinberg, Senior Portfolio Manager di Elliott, nel consiglio di amministrazione.Seduta poca mossa per Wall Street, con ilche avanza a 33.669 punti (+0,22%), mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.942 punti (+0,1%). Leggermente negativo il(-0,21%); sulla parità l'(-0,06%).del Dow Jones,(+1,36%),(+1,18%),(+0,85%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,70%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,91%.(+2,80%),(+2,42%),(+2,31%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,10%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,31%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,10%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,42%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3,1%; preced. 3,5%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,31 Mln barili; preced. -12,58 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 225K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,2%; preced. 8%).