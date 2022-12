Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,051. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.789,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,78%.Aumenta di poco lo, che si porta a +184 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,63%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,03%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.221 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.235 punti.Sulla parità il(-0,1%); in frazionale calo il(-0,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,92%),(+1,70%),(+1,68%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,41%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,24%.del FTSE MidCap,(+2,56%),(+2,51%),(+1,83%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.