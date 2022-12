Cina: a novembre inflazione sale come da attese, rallentano prezzi produzione

(Teleborsa) - Nel mese di novembre l’inflazione in Cina, misurata dall’indice deiè salita dell’1,6%, in linea con le stime di consensus. Si tratta di un rallentamento rispetto al ritmo di crescita del 2,1% registrato a ottobre.Su base mensile, il CPI è sceso dello 0,2%, come da attese, dopo il +0,1% del mese precedente.Quanto all’inflazione cinese,, è scesa dell’1,3%, contro la flessione dell’1,4% attesa, e rispetto al -1,3% di ottobre. Su base mensile, l’indice PPI è salito dello 0,1%.