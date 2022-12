Covid, debito immunità e picco influenza: ecco cosa sta succedendo

(Teleborsa) - Dall'inizio della stagione più fredda, 760mila solo nell'ultima settimana. Di fatto, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E non riguarda solo il nostro Paese visto che la situazione sembra essere praticamente la medesima anche guardando fuori dai nostri confini.Per dare una risposta occorre tirare fuori l'espressione "debito immunitario", usata tra i primi da alcuni studiosi francesi che nel 2021 nel Documento di posizione del Pediatric Infectious Disease Group si sono espressi sull. Scenario che secondo gli scienziati ha causato unon una percentuale crescente di persone suscettibili". Poi il riferimento specifico alla strategia anti Covid: "L’attuale pandemia di COVID-19 ha imposto una serie di misure igieniche senza precedenti nella storia (distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani, numero ridotto di contatti, ecc.). Questi interventi personali non farmaceutici (NPI) hanno contribuito a limitare la trasmissione di SARS-CoV-2,In un anno tipico, "possiamo essere esposti a una, ha spiegato anche John Tregoning, immunologo dell’Imperial College di Londra -.Tradotto in parole povere: in questi ormai due anni, le misure anti-Covid hanno funzionato, facendo crollare i casi di influenza e di altre malattie respiratorie, questa però è la prima stagione influenzale senza distanziamenti e mascherine e sta offrendo ai virus l'occasione diInsomma, sembra proprio che dovremo scontare il