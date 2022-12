Enel cede attività di trasmissione in Cile: effetto positivo su debito

Enel

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata in Cile, ha, società che gestisce 683 km di linee di trasmissione e 60 sottostazioni (57 di proprietà della società e tre di terzi) nell'area metropolitana di Santiago. L'operazione èdel gruppo, in quanto contribuisce al focus sui core business nei paesi Tier-1, fra cui il Cile, uscendo da altri business non più allineati con la strategia, come le attività di trasmissione.Enel Chile ha perfezionato la cessione a fronte di unin termini di equity di 1.399 milioni di dollari (incluso l’aggiustamento prezzo) corrispondenti a circa 1.575 milioni di dollari in termini di. L'operazione ha generato undel gruppo Enel di circa 1,5 miliardi di euro.Ad acquistare l'asset è stato il, principale distributore di energia elettrica nel Cile meridionale. Il perfezionamento dell'operazione ha seguito l'avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e l'approvazione da parte dell'autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica (FNE). La cessione è stata eseguita in conformità a un'che STM e Mareco Holdings Corp. hanno avviato il 7 novembre e concluso il 6 dicembre 2022.