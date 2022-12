Poco mossa la Borsa americana dopo dato sui prezzi alla produzione

Microsoft

(Teleborsa) - +0,3% su mese e +7,4% su anno ), mettendo un freno alle speranze che l'inflazione si stia raffreddando e alle aspettative di un cosiddetto "pivot" della politica monetaria verso azioni meno aggressive sui tassi di interesse. Gli analisti continuano a prevedere che la Federal Reserve effettuerà un, un livello inferiore rispetto ai quattro aumenti precedenti. Allo stesso tempo, sono aumentate le preoccupazioni sulla capacità della banca centrale di attuare un "soft landing"."La combinazione di (ancora) elevate aperture di posti di lavoro, i bassi dati settimanali sulle richieste di sussidi e la robusta crescita dei salari indicano la necessità di un continuo inasprimento delle condizioni finanziarie - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - A questo proposito, riteniamo che la FED non abbia ancora finito e che".Dopo un novembre molto positivo,prima della fine dell'anno, secondo Dowding, il quale sottolinea che "quello che sembrava un forte risk rally di fine anno sta faticando a sostenere la trazione".i titoli, dopo che la Federal Trade Commission ha avviato unaper impedire al colosso del software con sede a Redmond di rilevare il creatore di videogiochi. L'FTC ha dichiarato che intende impedire a Microsoft di ottenere il controllo su uno dei più grandi studi di gioco indipendenti del mondo e di danneggiare la concorrenza.Sul fronte delle(grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso) ha registrato ricavi e utili sotto le attese per l'aumento dei costi.(rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq) ha comunicato un outlook inferiore alle aspettative, dopo un terzo trimestre positivo., si muove sotto la parità il, che scende a 33.708 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.957 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%; come pure, leggermente negativo l'(-0,21%).Al top tra i(+1,46%),(+0,97%) e(+0,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,2%; preced. 8,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 56,9 punti; preced. 56,8 punti)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 7,7%).