Superbonus, nuovo appello di Federcepicostruzioni al governo: “imprese al collasso, urge una soluzione”

(Teleborsa) - “Ammontano ormai a diversi miliardi i crediti incagliati nei cassetti fiscali delle oltre 40mila imprese che hanno concesso sconti in fattura per lavori eseguiti con il superbonus e non riescono oggi a sbloccare i crediti fiscali, ritrovandosi con cassetti fiscali pieni e casse vuote. Se il Governo non individuerà subito soluzioni concrete, percorribili e sostenibili, in primavera gli effetti sul settore potrebbero essere devastanti”. È quanto dichiara il presidente nazionale di Federcepicostruzioni,Gli ultimi dati diffusi darendono l’idea delle proporzioni di questa problematica. I lavori conclusi ammontano a 41,4 miliardi, quelli asseverati a: “Nello scarto tra i due importi – commenta il presidente Lombardi - ci sono anche i lavori fermi di quelle imprese che non riescono a cedere i crediti. Una quota di questi 16,7 miliardi che non riescono a diventarerealizzati è indubbiamente rappresentata proprio da crediti incagliati. Improcrastinabile ed urgente, quindi, una decisione”.Gli ultimi dati Enea evidenziano anche un primo e prevedibile rallentamento per il. I nuovi lavori ammontano a oltre 3 miliardi (spalmati su 12.131 cantieri), tornando ai livelli del marzo scorso. Rispetto ad ottobre, la flessione di lavori attivati sfiora il 20%. “Eppure – aggiunge ancora il presidente Lombardi – nonostante lacomprensibile per le ultime novità introdotte e la decisione di ridimensionare lo strumento - gli italiani dimostrano di credere ancora nel Superbonus, benché fortemente ridimensionato per le misure adottate con il decreto Aiuti quater”.I prossimi dati Enea, subito dopo Capodanno, consentiranno di fare unsul Superbonus e sui risultati conseguiti, mentre il “Rapporto annuale detrazioni”, che sempre l'Enea presenterà il prossimo 14 dicembre, chiarirà anche i risultati conseguiti dalla misura in termini di efficienza e risparmio energetico. “Ma purtroppo sembra sempre più difficile – conclude il presidente di– che il Governo possa tornare sui suoi passi, confermando uno strumento che, ne siamo convinti e i dati Enea lo confermeranno, ha avuto importanti, significativi impatti non solo sul rilancio dell’edilizia, ma anche sul risparmio energetico, sulla sicurezza e sul decoro degli edifici”.