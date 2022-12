Tonica Tokyo e le altre piazze asiatiche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude l’ultima seduta della settimana in rialzo, sostenuta dal recupero dei listini americani e dagli acquisti che si concentrano sul settore della tecnologia.L'indice giapponesesegna un guadagno frazionale dell'1,24%; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,83%.In netto miglioramento(+2,24%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,65%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,32%; leggermente positivo(+0,5%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,91%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. -1,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,6%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -4,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -2.162,3 Mld ¥)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 5%).