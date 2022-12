Turismo, come scoprire le strutture ecosostenibili affidabili

(Teleborsa) - Utilizzo die di, pasti a base di prodotti locali, niente sprechi d’acqua. Per iattenti alle sorti del Pianeta, non sempre è semplice riuscire a trovare strutture turistiche in grado di assecondare le proprie convinzioni, anche se le imprese del settore stanno adottando cambiamenti in risposta ad una sempre più crescente domanda del mercato. Che si tratti di hotel,o villaggi, la possibilità di incappare in casi di greenwashing, purtroppo, è sempre dietro l’angolo.E, allora, come fare per avere la certezza di scegliere location realmente ecosostenibili? In primis, tramite il passaparola, chiedendo opinioni sincere a parenti, colleghi o amici che ci sono già stati o, perché no, spulciando in gruppi ad hoc sui social, che spesso nascondono vere e proprie chicche. Anche collegarsi aidelle strutture adocchiate, potrebbe risultare interessante, visto che, quelle particolarmente attente all’ambiente, tendono ad evidenziare questa peculiarità non da tutti., l’attendibilità green di hotel e strutture ricettive si potrebbe valutare tramite apposite certificazioni, di diversa tipologia, che fungono da garanzia per i clienti, spronando allo stesso tempo gli addetti ai lavori a dare il massimo in quel contesto.Ed è proprio sulle buone pratiche che tutte le strutture ecocompatibili, o aspiranti tali, dovrebbero adottare, che si stanno concentrando le “challenge” promosse da, progetto co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma, che punta a promuovere lo sviluppo eco-sostenibile nel settore turistico.A sfidarsi a suon di idee e soluzioni innovative sulla conservazione dell’acqua, la gestione dei rifiuti, il risparmio energetico, le misure di gestione della mobilità e le iniziative post pandemia, 56 “tandem” formati dadel settore da tutta Europa. In palio, per i vincitori, un voucher del valore di 13.000 euro, che sarà assegnato durante la “” in programma in Italia ad inizio 2023. A breve veranno pubblicate sul sito dell’iniziativa tutti i dettagli per partecipare a questo unico evento., coordinato da X23 Srl, è implementato da un pool di partner europei, tra i quali Enit e Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.